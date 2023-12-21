2023-12-21 12:31:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو اللجنة المالية السابق في برلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023)، أن، الوضع المالي للإقليم في السنة المقبلة سيكون صعبا، فيما لمح إلى جولة مفاوضات كردية في بغداد.

وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الوضع المالي سيكون صعبا لإقليم كردستان إذا لم تلتزم بغداد باتفاق الموازنة وتجري تعديلا من قبل مجلس الوزراء العراقي على حصة الإقليم".

وأضاف أن "إقليم كردستان التزم بكل الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية، ولكن بغداد تماطل، وعليها أولا الالتزام بإرسال دفعة مالية ما مجموع رواتب 3 أشهر وهي الرواتب المتبقية من السنة الحالية 2023".

وأشار حسن إلى أن "الوضع المالي صعب ومعقد؛ كون تصدير النفط مازال متوقفا، وبغداد لم تفي بالتزامها، ولهذا ستكون هناك زيارة عديدة لمسؤولين في حكومة الإقليم على أمل حل سريع وشامل للأزمة".

وكانت حكومة إقليم كردستان قد توصلت لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.



