2023-12-21 12:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مراسل وكالة شفق نيوز، اليوم الخميس، ان مفوضية الانتخابات في اربيل بدأت بالفرز والعد اليدوي لـ35 محطة انتخابية للتصويت الخاص للقوات الأمنية، فيما لفت الى تفوق الحزب الديمقراطي على نظيره الاتحاد مع فتح صناديق 8 محطات حتى الآن.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "مكتب مفوضية اربيل قام ومنذ صباح اليوم بالعد والفرز اليدوي للتصويت الخاص على مستوى محافظة اربيل عبر 35 صندوقاً تمثل 35 محطة تصويت.

واضاف ان العد والفرز اليدوي اكتمل لثمانية محطات حتى الآن فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على 1000 صوت في محافظة كركوك، والاتحاد الوطني الكوردستاني حصل على 49 صوتا، وفي نينوى حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني 845 صوتا والاتحاد الوطني الكوردستاني 32 صوتا.

وبيّن مراسل وكالة شفق نيوز إن التصويت الخاص الذي أجري في اربيل يشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى وبغداد، وتم العد والفرز اليدوي نظرا لوجود مشاكل في ارسال النتائج الكترونيا الى المفوضية الاتحادية.

من جهته أعلن خالد عباس مدير مكتب دهوك في المفوضية المستقلة للانتخابات عن انطلاق عملية فرز الأصوات يدويا في 28 محطة انتخابية في محافظة دهوك للتصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات.

وأكد عباس في حديث لوكالة شفق نيوز إن "حدوث خلل فني أثناء إرسال البيانات إلى بغداد عبر القمر الصناعي أدى إلى قرار المفوضية بإجراء فرز الصناديق يدويا".

وأضاف أن "عملية الفرز اليدوي بدأت اليوم في الساعة الثامنة صباحاً، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم غد بحضور ممثلي الأحزاب والمنظمات المعنية بالانتخابات. وأشار إلى أن هذا الخلل تسبب في تأثير جميع مراكز الانتخابات أثناء التصويت الخاص".

وأوضح عباس أن "عملية الفرز اليدوي بدأت اليوم في جميع أنحاء العراق، حيث سيتم فتح صناديق 238 محطة وإجراء فرز يدوي للأصوات، وسيتم إرسال النتائج إلى المفوضية في بغداد".

يذكر أن عملية التصويت الخاص جرت في السادس عشر من هذا الشهر، قبل يومين من التصويت العام. وأعلنت المفوضية نسبة نجاح بلغت 94% يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تكتمل النسبة بعد استكمال عملية الفرز اليدوي التي تجري حاليًا في جميع محافظات العراق.