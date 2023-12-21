إقليم كوردستان يطرح بالأسواق أول وجبة من الزهور الطبيعية المنتجة محليا بداية 2024

2023-12-21 12:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أنه سيتم طرح أول وجبة من الزهور المنتجة محلياً داخل الأسواق مطلع العام المقبل.

وقالت وزير الزراعة بيكرد طالباني في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن أول وجبة من الزهور المنتجة محليا سيتم طرحها داخل سوق اقليم كوردستان بعد أعياد رأس السنة الميلادية لغرض توفير الزهور لجميع المناسبات ولهواة الزهور داخل الإقليم.

وأضافت أن هناك تجارة كبيرة و رائجة لاستيراد الزهور، ومن أجل هذا و لكيلا تذهب الأموال إلى خارج إقليم كوردستان لشراء هذا المنتج نعمل على تأسيس مشاريع داخلية لإنتاج الزهور.

وتابعت طالباني بالقول، إنه تم التباحث مع مجموعة من اصحاب رؤوس الاموال من اجل البدء بإنشاء مشاريع لإنتاج الزهور في اقليم كوردستان.