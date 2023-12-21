2023-12-21 12:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علقت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق، اليوم الخميس، على تغيير النتائج المعلنة لانتخابات مجالس المحافظات بعد انتهاء عملية العد والفرز اليدوي.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي لوكالة شفق نيوز، ان "عملية العد والفرز اليدوي انطلقت منذ ساعتين، والمدة المحددة للانتهاء من هذه العملية هي ثلاثة أيام، والعمل يجري عبر وجبتي عمل صباحية ومسائية، وهناك (125) موظفا في جانب الكرخ ومثلهم في جانب الرصافة".

واشار الى ان "عملية العد تجري بحضور المراقبين المحليين والدوليين وكذلك ممثلي الكيانات ووسائل الإعلام".

وبين هادي أنه "لا يمكن معرفة إذا ما ستغير عملية العد والفرز بنتائج الانتخابات المعلنة كثيراً، فهذا الأمر سوف يتضح بعد انتهاء العملية وإعلان النتائج بنسبة (100%) خلال الأيام القليلة المقبلة".