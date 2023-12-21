أمانة بغداد تحدد موعد إحالة مشروع البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة للاستثمار

2023-12-21 13:08:00 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيدي

أحصت أمانة بغداد، اليوم الخميس، المشاريع المنفذة في عدة قطاعات خلال العام الحالي 2023، فيما حددت موعد وضع حجر الأساس لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة الصدر الجديدة وإحالة مشروع بناها التحتية إلى الاستثمار.

وقال مدير إعلام أمانة بغداد، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان باشرت بتنفيذ أكثر من 19 مشروعاً لفك الاختناقات المرورية وبحسب توجيهات رئيس الوزراء".

وأضاف أن "أمانة بغداد، عملت على أكثر من 160 مشروعاً، وتضمنت إكساء الطرق ورصف الأرصفة بالمقرنص وقشط وتبليط الشوارع الرئيسية والفرعية وبنحو أكثر من 8 ملايين متر مربع، بالإضافة إلى 28 مشروعاً استراتيجياً وحيوياً للماء الصافي، ومشاريع الصرف الصحي ومياه الأمطار وبواقع 65 مشروعاً، ومشاريع جسور المشاة والتي بلغت نحو 78 جسراً، ومشاريع الحدائق والمتنزهات بواقع 108 موزعات على مختلف المناطق".

ونوه، إلى أن "الأمانة تعمل على مشاريع استراتيجية كبيرة، تمثلت بإكمال فتح شارع السندباد وحولي بغداد الذي ينطلق من منطقة الكرادة السدة إلى الزعفرانية وإلى شارع الطاقة في المدائن، وكذلك مشروع غابات بغداد في معسكر الرشيد بمساحة 5 آلاف دونم، حيث ستتحول إلى منطقة استثمارية ومتنزهات ترفيهية، فضلاً عن المشروع الاستراتجي الآخر يتضمن قطاع النظافة، إذ تتم إحالته إلى الاستثمار بواقع 3 آلاف طن من النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية".

وتابع، أن "مدينة الصدر الثالثة ذات الطبيعة المعمارية الجديدة، أحيلت إلى 3 شركات"، منوهاً إلى أن "منتصف شهر كانون الثاني المقبل ستتم إحالة مشروع البنى التحتية لمدينة الصدر ماء مجاري كهرباء طرق واتصالات إلى الاستثمار، وفي منتصف العام يتم وضع الحجر الأساس لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في المدينة".