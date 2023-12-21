القيثارة يسعى لإثبات الذات أمام الرياضي اللبناني بسلة وصل

2023-12-21 13:14:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريلتقي فريق الشرطة لكرة السلة في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم الخميس، ضيفه الرياضي اللبناني في قاعة الشعب للألعاب الرياضية في سادس جولات منافسات النسخة الثانية لدوري السوبر لغربي آسيا (وصل) لحساب المجموعة الثانية التي تضم أندية الوحدة السوري والرياضي اللبناني وغورغان الإيراني.وقال مدير الفريق رافد عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن" الرياضي اللبناني اسم كبير وقيمة فنية كبيرة ويضم بين صفوفه عدداً كبيراً من لاعبي المنتخب اللبناني المشارك في كأس العالم، لذا فإن مواجهته تعد ‏فرصة كبيرة لإثبات الذات ".وأضاف عبد الحسين أن" الجهاز الفني لفريقنا بقيادة اللبناني غسان سركيس، لديه تصور كامل عن السلة اللبنانية ومستوى الفريق الخصم ووضع الخطة المناسبة لإيقاف مصدر خطورته ، وسيكون فريقنا نداً قوياً وسيقدم مستوى كبيراً بفضل الجماهير التي ستتواجد في مدرجات القاعة ".