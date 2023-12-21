شرطة كركوك تعلن اعتقال صاحب "الهتاف لصدام" خلال الاحتفال بنتائج الانتخابات

2023-12-21 16:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان لقيادة شرطة كركوك...









لا مكان لأعوان النظام البائد على ارض العراق الطاهرة

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بعد رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يمجد بالنظام المقبور ويظهر صورة الطاغية من خلال اجهزة الهاتف لاحد المندسين في محافظة كركوك قرب مبنى المحافظة الجديدة اثناء الاحتفالات بالانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات يوم ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٣ وتم نشر مقطع الفيديو يوم ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٣ وبناءً على توجيهات قائد عمليات كركوك وقائد الشزطة ورئيس جهاز الامن الوطني تم تشكيل فريق عمل مكون من جهد ميداني وجهد فني للوصول الى الاشخاص الذين قاموا بنشر هذه الفيديوهات حيث تم التوصل الى احد هؤلاء الاشخاص وبعد استحصال الموافقات القضائية من السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك المشرف على اعمال مديرية الامن الوطني كركوك واصدار امر قبض وفق المادة (210ق.ع) وبالساعة ١٦٠٠ يوم ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٣ تمكنت المفارز بالاشتراك مع قوه من سرية استطلاع قيادة عمليات كركوك مفرزة من استخبارات وامن كركوك ومفرزة من مديرية مخابرات كركوك من القاء القبض على المتهم المندس في منطقة ساحة الاحتفالات وتوقيفه وفق المادة اعلاه لينال جزاءه العادل وان الاجهزة الأمنية لن تسمح لاي اعمال تنافي القانون وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق المسيئين والخارجين عن القانون.