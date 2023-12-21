عراقي "رفحاوي" يواصل نجوميته في استراليا.. من هو محمد الطائي؟

2023-12-21 16:55:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أخبر لاعب خط وسط ويلينجتون فينيكس محمد الطائي موقع aleagues كيف استلهم طموحاته الكروية من عائلته وإيمانه وأحد أعظم إنجازات كرة القدم الدولية.

كان محمد الطائي يبلغ من العمر سبع سنوات فقط عندما فاز العراق بكأس آسيا، وبعد مرور 16 عامًا، لا تزال ذكريات تلك الليلة التاريخية في يوليو تموز 2007 تملأه بالفخر.

وقال الطائي : "ما أتذكره من نهائي كأس آسيا 2007 عندما فاز العراق، هو رؤية فرحة الجميع في العراق" .

ويصيف "لقد مرت البلاد بالكثير، والشيء الذي جلب لهم الكثير من السعادة هو الفوز باللقب. كرة القدم جعلت الجميع سعداء مرة أخرى، وعندما رأيت ذلك، كان الأمر دائمًا في الجزء الخلفي من ذهني، لقد جعلني أحلم باللعب للعراق يومًا ما.

ولفت الى ان "الحكاية خيالية الفريق بدون بنى تحتية، وبدون مدرب حتى قبل شهرين، الفريق ترك الانتظار في بهو الفندق لساعات، الفريق الذي كافح من أجل السفر بسبب جوازات سفره".

وبين الطائي ان "الفريق الذي لا أمل فيه جلب السعادة إلى أمته الممزقة، ربما يمكنك القول إن كرة القدم تنجح حيث فشلت السياسة. العراق بطل آسيا – أمر لا يصدق!

ومنذ ذلك الحين، أدرك الطائي خطورة الإنجاز، وما تعنيه تلك اللحظة لشعب العراق. وفر والداه من البلاد عام 1994 لبدء حياة جديدة في أستراليا.

الآن، بعد مرور عقد ونصف من فوز العراق بكأس آسيا 2007، الطائي لاعب كرة قدم محترف يبلغ من العمر 23 عامًا يستمتع بموسمه الأول في ويلينغتون فينيكس على أمل أن يصبح لاعبًا دوليًا في العراق.

يقول الطائي: "في يوم من الأيام، أود أن أمثل العراق... إنه حلم يراودني منذ فترة طويلة".

"لكن في الوقت الحالي، لا أزال أبلغ من العمر 23 عامًا، لذا أعتقد أن هناك متسعًا من الوقت للحصول على هذه الفرصة. الآن أركز على فريقي، لكن بالطبع، إذا سنحت الفرصة سأغتنمها بكلتا يدي. إن تمثيل البلد الذي ينتمي إليه والداي وخلفيتي سيكون أمرًا جميلاً.

ويقول "أنا عراقي وأحب العراق لأنك تفكر في ما مر به الناس هناك، وكل الصراعات التي كان عليهم مواجهتها، وكل الصعوبات، ولكن عندما تذهب إلى هناك... الجميع دائمًا يبتسمون على وجوههم ، الجميع دائمًا يقدمون المساعدة للآخرين ويساعدون بعضهم البعض، الثقافة العراقية جميلة بالنسبة لي، وهذا شيء أحمله بالقرب من قلبي."

وولد الطائي في أستراليا بعد هروب والديه من العراق في منتصف التسعينيات. نشأ وترعرع في كامبلتاون مع شقيقين أكبر منه وأخت أصغر منه، وكان يتحدث العربية أكثر من الإنجليزية قبل يومه الأول في المدرسة.

كانت قدرته الكروية واضحة منذ صغره، حيث أمضى سنواته الأولى في الأندية بما في ذلك ماركوني ستاليونز وبلاكتاون سيتي، قبل الانتقال إلى ويسترن سيدني واندررز في سن 16 عامًا. من فريق واندررز، أتيحت له الفرصة للانضمام إلى نيوكاسل جيتس في عام 2021، لكنه الآن يواجه التحدي الأكبر حتى الآن.

إن انتقال الطائي إلى ويلينجتون فينيكس يجعله أبعد ما يكون عن عائلته، الصعوبة التي تأتي مع المسافة هي شيء يأمل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أن يعتاد عليه وهو يستهدف الانتقال في نهاية المطاف إلى أوروبا.

ويعرف الطائي تاريخ عائلته جيدًا، ويشعر بارتباطه العميق بإيمانه كمسلم، وبالبلد الذي غادره والده بشجاعة بحثًا عن حياة آمنة ومزدهرة لعائلته.

يقول الطائي: "إن قصة وصول والدي إلى هنا هي أكثر ما يحفزني، “مرونته، والطريقة التي أحضر بها عائلتي، والتضحيات التي قدمها، والعمل الشاق. سيأتي إلى أستراليا ليبدأ حياة لعائلته وعائلتي أيضًا.

وفي عام 1994، فر من العراق إلى مخيم للاجئين في المملكة العربية السعودية، وومن هناك، كان عليه الاختيار بين أستراليا أو الدنمارك أو أمريكا، فاختار أستراليا.

ويشير اللاعب المغترب "بالنسبة له كان الأمر صعباً للغاية لأنه كان بمفرده في تلك اللحظة، وكانت عائلتي لا تزال عالقة في العراق. في ذلك الوقت كانت هناك صراعات في البلاد عندما كان صدام (رئيساً)".

وتابع "أحضر والدي عائلتي... وعندما جاء لم يكن لديه أي شيء، وواصل العمل الجاد. عندما كنت أكبر، كان يعمل ربما 20 ساعة في اليوم، لذا فان تضحياته من أجل وضع سقف فوق رؤوسنا وطعام على المائدة، هي ما يدفعني اليوم. أود أن أقول أنه بطلي".

وأعرب عن "امتنانه لأنه ولد هنا (استراليا) لكنه كان قرارًا كبيرًا كان على والدي اتخاذه. وفي الوقت الذي كانت فيه الحرب تندلع في العراق، كان الأمر صعباً عليه. لكنني ممتن لأنه اتخذ هذا القرار بالمجيء إلى أستراليا؛ إنها دولة جميلة ومتعددة الثقافات.

وينعكس ملخص الطائي الأسترالي في دوري المحترفين الذي يمارس فيه مهنته.

ويتم تمثيل ما مجموعه 43 جنسية مختلفة في Isuzu UTE A-League هذا الموسم، وعدد اللاعبين مثل الطائي، المولودين في أستراليا ولديهم جذور.