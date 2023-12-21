السوداني يناقش منظمة التمويل الدولية لتطوير مطار بغداد

2023-12-21 17:09:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وفد مؤسسة التمويل الدولية

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ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ وفد مؤسسة التمويل الدولية/ IFC، العضو في مجموعة البنك الدولي، لمتابعة الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي.





وأكد السيد السوداني ،خلال اللقاء، أن الاهتمام بتطوير مطار بغداد الدولي، الذي يمثل واجهة العراق مع العالم، يأتي ضمن رؤية شاملة تبنتها الحكومة لتطوير جميع المطارات والارتقاء بخدماتها، فضلاً عن الاتجاه نحو تنويع مسارات النقل والترابط مع جميع أنحاء العالم.





وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها العراق في شهر أيلول الماضي، دعم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم الاستشارات في مجال تنمية دور القطاع الخاص، وتقديم محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي تتمّ فيها توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته، وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية للمطارات في العالم، وذلك عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة.





يُذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تملك تجارب رائدة في المنطقة والعالم بمجال تأهيل المطارات، حيث أشرفت سابقاً على تطوير وتوسعة أهم المطارات في المملكة العربية السعودية وتركيا، فضلاً عن مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

21-كانون الأول -2023