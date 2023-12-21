بحضور نيجيرفان بارزاني.. رئاسة اقليم كوردستان تقيم مراسم استقبال للدبلوماسيين (صور)

2023-12-21 17:18:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت رئاسة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مراسم استقبال ووليمة عشاء بمناسبة رأس السنة الميلادية بمشاركة دبلوماسيين وممثلي الدول والتحالف في الإقليم.

وذكرت الرئاسة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المراسم أقيمت بحضور رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ونواب رئيس الإقليم والنائب الخاص للامين العام للامم المتحدة وعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الاقليم وسفراء الدول .

وهنأ رئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي هريري في كلمة له بمناسبة رأس السنة الميلادية، وأكد شكر و تقدير شعب كوردستان على مساعدة و دعم الدول وتمنى سنة سعيدة للجميع .

وجرى على هامش المراسم إقامة عروض فنية للدبكة الكوردية.