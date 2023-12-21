الدولار يواصل الانخفاض.. وقائمة بأسعار البورصات عند الإغلاق

2023-12-21 17:21:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

واصل سعر صرف الدولار، انخفاضه أمام الدينار مع إغلاق بورصات العملة مساء اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023).

وبلغ سعر البيع في مكاتب الصيرفة بالعاصمة بغداد، 152,400 دينارا لكل مائة دولار، وفي أربيل 152,650 ديناراً، وفي البصرة 152,300 ديناراً.

وفي محافظة النجف بلغ سعر الصرف بالأسواق المحلية 152,400 ديناراً وفي نينوى 152,700 ديناراً، وفي كركوك 153,000 ديناراً وهو ذات السعر في السليمانية.

وهذا هو ثاني انخفاض تشهده أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس حيث انخفض بشكل طفيف صباحاً في الأسواق المحلية ببغداد الى 154.250 ألف دينار لكل 100 دولار.

وكانت أسعار البيع في محال الصيرفة في بغداد عند 154.250 ديناراً مقابل كل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ الشراء 152.250 ديناراً مقابل 100 دولار.



