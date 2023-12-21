البيئة تجري جولة تفتيشية بعدد من المؤسسات الصحية

2023-12-21 17:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأجرت وزارة البيئة، اليوم الخميس، جولة تفتيشية بعدد من المؤسسات الصحية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة التفتيشية التوعوية المكلفة من قبل وزير البيئة نزار ئاميدي، نفذت- برفقة الشرطة البيئية- جولتها التفتيشية الرابعة على عدد من المستشفيات الحكومية في بغداد لمعرفة مدى التزامها بالشروط البيئية".وأضافت، أن "الجولة تضمنت عددا من المستشفيات ومنها مستشفى ابن البيطار والكرامة والكرخ حيث جاءت ضمن توجه الحكومة بمضاعفة العمل الخدمي وتعزيز الدور الرقابي للوزارة ولمتابعة آلية عزل النفايات الطبية عن الاعتيادية وكيفية معالجتها وفق المعايير المعتمدة"، مبينة، أنه "تم توجيه إدارة المستشفى والعاملين بضرورة اتباع وسائل التوعية للكوادر الصحية والتمريضية بالمحددات البيئية وكيفية التعامل اليومي في فرز النفايات الطبية".وأشارت مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط رغد أسد العبيدي- بحسب البيان- إلى أن "هناك جهودا مكثفة تبذل في المستشفيات لعزل النفايات الطبية عن الاعتيادية ويتم التخلص منها بصورة دورية قبل طرحها إلى شبكة الصرف الصحي وبطريقة صحيحة للحفاظ على بيئة صحية وآمنة خالية من التلوث".