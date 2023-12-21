ميسان.. افتتاح مشروع تأهيل بنايتي مديرية الماء ومخزن المواد الميكانيكية

2023-12-21 19:34:01 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيافتتح محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم الخميس، بنايتي مديرية الماء ومخزن المواد الميكانيكية والكهربائية، فيما أشار إلى أن إنشاء أبنية جديدة ومتكاملة لهذه الدوائر هو جزء مهم لتوفير البيئة المناسبة لإدامة عملهوقال دواي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة ميسان وضمن خططها السنوية، خصصت مشاريع للقطاعات كافة وخصوصاً مشاريع إنشاء المباني الخاصة بالدوائر والهيئات الحكومية في المحافظة بهدف تهيئة سبل نجاح عملها لخدمة أبناء المحافظةوأضاف، أن "أعمال بناية مديرية ماء ميسان تضمنت تغليف الواجهات بالبورسلين وصب أرضية موقف السيارات ومعالجة وطلاء الجدران للطابق الثاني وصيانة وطلاء محجر السياج الخارجي وغيرها". وأضاف، أن "بناية مخزن المواد الميكانيكية والكهربائية التي تقع على مساحة (2795) م2 مساحة الواحد (900) م2 ومكونة من حديد H وI، تضمنت التغليف بالكيربي المضلع للسقف والبناء للقواطع".ولفت إلى أن "عدد المخازن بلغ (2) يحتوي كل واحد على رافعة تعمل بالاتجاه X وY بحمولة (5) طن مع غرف للإدارة عدد 2 ومجموعة صحية ومنظومة كاميرات وأعمدة إنارة"، مشيرا، إلى أن "إنشاء أبنية جديدة ومتكاملة لهذه الدوائر هو جزء مهم لتوفير البيئة المناسبة لإدامة عملها ولكي يتم تأدية واجباتها بالشكل الأمثل".