2023-12-21 19:36:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مكتبا انتخابات بغداد "الكرخ والرصافة"، يوم الخميس، إنهاء عد وفرز 118 صندوق اقتراع يدوياً، من إجمالي أكثر من 524 ما تزال قيد التدقيق.

وقال المعاون الفني لمكتب انتخابات بغداد الكرخ، حيدر شناوة، لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب باشر منذ صباح اليوم، بفتح صناديق الاقتراع الخاصة بالتصويت الخاص البالغة 324 صندوق، وتم لغاية الآن، عد فرز 64 صندوق اقتراع".

من جهته، أكد المعاون الفني لمكتب انتخابات الرصافة، محمد سليمان، للوكالة "عد وفرز 54 صندوق اقتراع من إجمالي ما يزيد على 200 صندوق في جانب الرصافة"، لافتاً إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد فتح كافة صناديق الاقتراع، وإصدار نتائج العد والفرز اليدوي".

وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن عملية العد والفرز اليدوي انطلقت صباح اليوم الخميس، وستنتهي في غضون ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن العمل يجري عبر وجبتي عمل صباحية ومسائية، وهناك (125) موظفاً في جانب الكرخ ومثلهم في جانب الرصافة.

ووفق المفوضية، فإن من غير المؤكد ما إذا كانت نتائج العد والفرز اليدوي، للمحطات التي تعذر إكمالها إلكترونياً، ستغير في نتائج الانتخابات المعلنة، وأن ذلك سيتضح بعد إعلان النتائج بنسبة (100%) خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت المفوضية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية، بنسبة 94% فقط، حيث أظهرت النتائج الأولية، فوز حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان "المقال" محمد الحلبوسي بأعلى الأصوات في العاصمة بغداد، في حين تصدر تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري وائتلاف "دولة القانون بزعامة نوري المالكي على أبرز النتائج.

وتؤكد مفوضية الانتخابات، أن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41%.