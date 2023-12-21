المفوضية تكشف عن موعد الانتهاء من العد والفرز اليدوي

2023-12-21 19:45:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023)، عن موعد انتهاء عملية العد والفرز اليدي لعدد من محطات الاقتراع.

وقال رئيس الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل لـ "بغداد اليوم"، ان "عمليات العد والفرز اليدوي تجري منذ صباح اليوم وهي مستمرة حتى الآن والعمل يجري عبر شفتين من أجل الأسراع بهذه العملية".

وبين جميل، ان "عملية العد والفرز اليدوي قد تستغرق ثلاثة ايام، ونتائج هذه العملية ستعلن بداية الاسبوع المقبل، وعملية الفرز تجري بحضور مراقبين دوليين ومحليين، اضافة إلى ممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام المختلفة".

يشار الى عمليات العد والفرز اليدوي أنطلقت صباح اليوم الخميس في 16 مركزاً للتدقيق بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم وعددها 15 محافظة بحضور عدد كبير من المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية ووسائل الإعلام.

وتقول المفوضية ان "الهدف من إجراء العد والفرز اليدوي هو للتأكد من النتائج المعلنة" مشيرة الى "إعلان النتائج النهائية سيتم بعد إنجاز العد والفرز بجميع مراكز التدقيق".