مصرف الرشيد يصدر تنويها للمسافرين الراغبين بشراء الدولار

2023-12-21 19:45:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تنويه للمسافرين الراغبين بشراء الدولار لاغراض السفر

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يعلن مصرف الرشيد عن فتح المنصة للمسافرين الراغبين بشراء الدولار اليوم الخميس الموافق ٢١كانون الاول ٢٠٢٣

الساعة الثامنة مساءا و ان الالية الجديدة تتطلب الحجز المسبق للمسافر خلال الدخول على الرابط في الصفحة الرسمية للمصرف ليحصل على الحجز الذي يمكنه من مراجعة الفرع لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من فرع المصرف داخل مطار بغداد الدولي وبهذا الاجراء سيسهل على المواطن شراء الدولار بانسيابية ونؤكد على ادخال البيانات في الحقول بصورة صحيحة لتتم عملية الحجز بنجاح





للحجز انقر هنا ??https://edollar.rasheedbank.gov.iq

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