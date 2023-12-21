ريال مدريد وبرشلونة ينتظران مليار يورو

2023-12-21 19:45:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، إن من المتوقع حصول ريال مدريد وبرشلونة معًا على مكافأة ولاء تصل إلى مليار يورو، في حال انطلاق مشروع دوري السوبر ليج في نهاية المطاف.

وكان العملاقان الإسبانيان الوحيدين اللذين تمسكا بفكرة دوري السوبر، التي تم إطلاقها في عام 2021، حيث قام 12 ناديًا مؤسسًا بالتسجيل في البداية، قبل انسحاب الأغلبية بعد احتجاجات المشجعين.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يمكن أن يحصل برشلونة وريال مدريد على مكافأة قد تصل إلى مليار يورو، بسبب ولائهما للمشروع، رغم الضغوط التي تمارسها الهيئات الإدارية والحكومات ضدهما.

وأضافت الصحيفة أن الأندية العشرة المؤسسة المتبقية - بما في ذلك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام) - التي انسحبت، قد تواجه غرامة قدرها 300 مليون يورو.



ورحب كلا الناديين بحكم محكمة العدل الأوروبية، الذي أكد أن الاتحادين الدولي الأوروبي لكرة القدم تصرفا بشكل مخالف لقانون المنافسة، بهدف معاقبة أندية دوري السوبر.



وفي غضون ساعات من الحكم، تم الكشف عن نظام جديد للبطولة، بحيث يشارك 64 فريقًا في منافسات الرجال، و32 فريقًا للسيدات.