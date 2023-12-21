العراقية "لانيا هادي" تحقق النحاس في بطولة العرب للدراجات الهوائية

2023-12-21 19:50:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حققت لاعبة منتخب العراق للدراجات الهوائية، لانيا هادي، يوم الخميس، الوسام النحاسي في منافسات بطولة العرب الجارية أحداثها في العاصمة السعودية الرياض.

وأحرزت اللاعبة لانيا هادي الوسام النحاسي، بعد أن حلت بالمركز الثالث في سباق الفردي العام بمشاركة 25 لاعبة، وذهب المركز الثاني والوسام الفضي للاعبة منتخب الإمارات مروة سلمان، فيما توجت لاعبة منتخب الجزائر سهام بوصبع بالمركز الأول والوسام الذهبي.

وتشارك في المنافسات العربية عشرة منتخبات هي العراق والسعودية والمغرب والجزائر وتونس وقطر والإمارات والبحرين وعمان وليبيا.