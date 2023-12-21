رغبة هندية في تطوير القدرات الثقافية والتكنولوجية والطبية مع كوردستان

2023-12-21 20:22:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، مع القنصل الهندي لدى اربيل مادان غوبال، الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، واشاد بدور الزعماء الهنود العظماء في دعم الشعوب المضطهدة والسلام في العالم.

وقال مقر بارزاني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل، اليوم، في صلاح الدين، قنصل الهند في أربيل مادان غوبال، مبينا ان الجانبين بحثا خلال اللقاء الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والمجالات التي يمكن العمل عليها في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والهند.

وأشار البيان إلى أن القنصل الهندي في أربيل دعا إلى تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات بناء القدرات البشرية والثقافية والتكنولوجية والطبية.

واضاف البيان ان بارزاني شكر القادة الهنود العظماء مثل غاندي ونهرو على دورهم في دعم الشعوب المضطهدة والسلام والوحدة في العالم، منوها الى إن الشعب الكوردي يكن احتراما خاصا للشعب الهندي ولثقافة التعددية والتعايش في الهند.

وتابع البيان أنه وفي جزء آخر من اللقاء، أطلع بارزاني الوفد الضيف على تاريخ نضال الشعب الكوردي، في حين أشاد القنصل الهندي بدور ونضال البيشمركة والشعب الكوردي من أجل الحرية ومحاربة الإرهاب.