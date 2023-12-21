"لجهلها بمواقع التواصل".. القبض على مغتصب فتاة في ميسان

2023-12-21 20:22:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023)، عن إلقاء القبض على متهم بجريمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر (16) سنة في احدى مناطق المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "بغداد اليوم"، ان "مفارز قسم مكافحة اجرام ميسان، تمكنت من إعتقال المتهم بجريمة الاغتصاب، بعد تقديم شكوى بحقه من قبل ذوي الضحية، مستغلاً صغر سنها وعدم إدراكها لخطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الخاطئ، مما مكنه من إضلالها وإغوائها والتأثير على عقلها عبر مراسلته لها".

ولفت البيان إلى، ان "عملية القبض على المتهم جرت بوقت قياسي بعد جهود أمنية مكثفة وملاحقة اعتمدت على المعلومات والمصادر الاستخبارية".

وأشار الى "تصديق اعترافات المتهم ابتدائياً وقضائياً وتوقيفه وفق المادة (422) من قانون العقوبات".