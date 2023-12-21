الإعمار تحدد موعد افتتاح أولى مشاريع فك الاختناقات وإحالة 6 مدن سكنية للاستثمار

2023-12-21 20:26:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيحددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الخميس، موعد افتتاح أولى مشاريع فك الاختناقات وإحالة 6 مدن سكنية للاستثمار.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ساهمت كثيرا في حل الإشكالات والتعارضات الموجودة في أغلب مشاريع فك الاختناقات، حيث ساهمت في الإسراع بإنجازها وفق التوقيتات الزمنية"، مبينا، أن "رئيس الوزراء شخّص بعض المشاريع بوجود تعارضات، وكان يتدخل بصورة مباشرة بحضور الأطراف المعنية لهذه المشاريع لحل مشكلة التعارضات".وأضاف، أن "تدخل رئيس الوزراء وضع المشاريع ومنها المتلكئة على السكة الصحيحة"، مشيرا، إلى أن "المشاريع بدأت تنجز وتظهر على أرض الواقع".وأكد، أنه "مع بداية عام 2024 ستدخل عدد من مشاريع فك الاختناقات المرورية الخدمة، منها مشروع مجسر الفنون الجميلة الذي سيكون من أوائل المشاريع التي ستنجز كما ستدخل مشاريع أخرى تدريجيا بدءا من شهر حزيران المقبل منها مشروع ساحة عدن ومشروع ساحة قرطبة ومشروع المجسرين على قناة الجيش والتي تشهد نسب إنجاز متصاعدة".وذكر، أن "مجسر الكريعات في منطقة الكاظمية سينجز في عام 2024".و بشأن باقي القطاعات، ذكر الصفار أن "من بيع المشاريع قريبة الإنجاز مشروع مجمع سكني في السماوة وسيفتتح قريبا"، لافتا، إلى أنه "تم افتتاح مجمعين سكنيين في الأنبار والتي ستوزع بحسب الفئات المجتمعية المستحقة التي أقرها المجلس الوطني للإسكان من ناحية ذوي الاحتياجات الخاصة وشهداء الحشد الشعبي والداخلية والدفاع والأرامل والمهجرين والحالات الإنسانية التي تم إقرارها وفق نسب معينة".وتابع، أنه "تم افتتاح مشروعين كذلك في واسط وصلاح الدين، وهناك مشاريع مياه ستفتتح قريبا أيضا ومحطات معالجة المجاري في بعض المحافظات".وعن العشوائيات، أكد الصفار أن "آخر إحصائية للأمم المتحدة أشارت إلى أن 9 بالمئة من العراقيين يسكنون في العشوائيات، لذلك كان توجه الحكومة نحو بناء مدن سكنية جديدة"، موضحا، أنه "مع مطلع العام المقبل سنشهد إحالة 6 مدن جديدة للاستثمار".وبين، أنه "تم إحالة 4 مدن سكنية وهي بصدد إنجاز التصاميم التفصيلية لها وإعداد دراسات الجدوى لغرض البدء بالتنفيذ".