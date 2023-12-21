النجف الأشرف تكمل العد والفرز لنصف محطات الاقتراع الخاص والعام

2023-12-21 20:38:01 - المصدر: واع

واع - النجف الأشرف - حيدر فرمانأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات‏ في محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، إكمال عمليات العد والفرز لنصف محطات الاقتراع الخاص والعام في المحافظة.وقال مدير مكتب انتخابات النجف الأشرف ياسر تويج لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مكتب انتخابات النجف الأشرف في المفوضية تمكن من فرز نصف الأصوات في 47 محطة متبقية من مجموع 48، ومحطة أخرى للاقتراع العام لم ترسل نتائجها إلى بغداد".وأضاف، أنه "تمت المباشرة بعملية الفرز لإرسال النتائج إلى بغداد"، مبينا، أن "نقل هذه المحطات إلى مركز التدقيق جاء استنادا إلى قانون الانتخابات الذي نص على نقل المحطات التي لم ترسل عبر الوسط الناقل إلى مركز التدقيق لإعادة العد و الفرز فيها يدويا و تعتمد نتيجة التدقيق اليدوي بعد مطابقتها مع النتائج الإلكترونية".وأشار، إلى أن "مكتب المفوضية في المحافظة بادر بزيادة عدد الموظفين بغية إكمال العمل بأسرع وقت ممكن من خلال فتح 14 طاولة وبكل طاولة 5 موظفين يعملون على مجموعتين حيث بلغ عدد الموظفين لهذا اليوم أكثر من 150 موظفا غير الكوادر الإدارية والفنية والإعلامية والساندة بغية الإسراع وإتمام النتائج".