بالمواعيد المحددة.. الإعمار تقدم خارطة زمنية لافتتاح مشاريع فك الاختناقات

2023-12-21 21:02:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023)، عن موعد افتتاح أولى مشاريع فك الاختناقات المرورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار للوكالة الرسمية، ان "المشاريع بدأت تنجز وتظهر على أرض الواقع ومع بداية عام 2024 ستدخل عدد من مشاريع فك الاختناقات المرورية الخدمة، منها مشروع مجسر الفنون الجميلة الذي سيكون من أوائل المشاريع التي ستنجز كما ستدخل مشاريع أخرى تدريجيا بدءا من شهر حزيران المقبل منها مشروع ساحة عدن ومشروع ساحة قرطبة ومشروع المجسرين على قناة الجيش والتي تشهد نسب إنجاز متصاعدة".

وأضاف، أن "مجسر الكريعات في منطقة الكاظمية سينجز في عام 2024".

وعن العشوائيات، أكد الصفار أن "آخر إحصائية للأمم المتحدة أشارت إلى أن 9 بالمئة من العراقيين يسكنون في العشوائيات، لذلك كان توجه الحكومة نحو بناء مدن سكنية جديدة"، موضحا، أنه "مع مطلع العام المقبل سنشهد إحالة 6 مدن جديدة للاستثمار".



