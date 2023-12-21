2023-12-21 21:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي صادق عطية، مساء اليوم الخميس، أن العراق سيدخل في موجة ماطرة تشمل معظم مدن البلاد، متأثراً بمنخفض جوي شمالي.

وقال عطية في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "تتأثر مدن البلاد بموجة هي عبارة عن منخفض في الطبقات العليا من جهة تركيا، تمتد منه رياح باردة بالطبقات العليا، وتأثيره يستمر من يوم غد الجمعة ولغاية الاثنين المقبل".

وبين أن "التأثير لا يشمل جميع مدن البلاد، كما أن تركيز الأمطار الأعلى سيكون من حصة مدن الشمال، وفرص هطول الأمطار خلال نهار الجمعة وليل السبت ستكون في السليمانية وأربيل ودهوك والموصل وكركوك، وفرص واردة لغزارة الأمطار في شمال أربيل ودهوك".

وأضاف "وتشمل كذلك مدن الوسط، ديالى وصلاح الدين والكوت، حيث تكون خفيفة الشدة، وفي بغداد الفرص ضعيفة، وكذلك مناطق شرق الأنبار".

وتابع عطية "تشمل الأمطار أيضاً مدن الجنوب، البصرة والناصرية والعمارة والسماوة وبادية الجنوب، حيث تكون الأمطار خفيفة في أماكن متفرقة".

وأشار إلى أن "مدن الفرات الأوسط، بابل وكربلاء والديوانية والنجف، فرصتها ضعيفة الجمعة وربما تستمر على هذا الحال لغاية الاثنين باستثناء قطرات متفرقة".

وأوضح عطية أن "نشاط الرياح الجنوبية الشرقية متوقع في مدن البصرة وميسان وواسط وديالى بسرعة 30كم بالساعة، لكن النشاط الأعلى سيكون في مدينتي واسط وديالى بسرعة 50كم بالساعة".

ولفت إلى أنه "لا توجد بوادر لموجة باردة قريبة ودرجات الحرارة ما بين انخفاض وارتفاع طفيف، وهناك انخفاض واضح في وسط وشمال البلاد نهاية الأسبوع المقبل".