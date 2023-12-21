2023-12-21 21:24:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير في الشأن المالي، ناصر الكناني، اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023)، عن سبب انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "أبرز أسباب هذا الانخفاض، هو تقليل والحد من الحوالات السوداء، وهذا بسبب الاتفاق العراقي الأخير على تمويل التجارة الخارجية بغير الدولار خصوصاً مع الجانب التركي".

وتوقع "استمرار انخفاض سعر الصرف بشكل تدريجي، خصوصاً مع الحد من الحوالات السوداء، لكن وصول سعر الصرف في السوق الموازي الى السعر الرسمي يتطلب مزيد من الوقت".

وبين الكناني، ان "الانخفاض سيكون تدريجياً وبشكل بطيء جداً خلال الفترة المقبلة".

ويشهد السوق الموازي في بغداد والمحافظات تراجعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار أمام الدينار وبلغ سعر البيع في مكاتب الصيرفة بالعاصمة مساء اليوم، 152,400 دينارا لكل مائة دولار، وفي أربيل 152,650 ديناراً، وفي البصرة 152,300 ديناراً.

وكان البنك المركزي العراقي، أعلن في 14 من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق مع البنك الفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية بشأن تلبية احتياجات العراق من شحنات الدولار النقدي للعام المقبل.