الشرطة يخسر من الرياضي اللبناني في بطولة (وصل) السلوية

2023-12-21 21:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر فريق الشرطة لكرة السلة، مساء اليوم الخميس، أمام الرياضي اللبناني بنتيجة 115 مقابل 83 نقطة في المباراة التي أقيمت في قاعة الشعب ببغداد ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أندية غرب آسيا (وصل).وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لاعبي الرياضي اللبناني قدموا أداءً جيدا منذ الفترة الأولى للمباراة التي أنهاها لصالحه 29 / 19، ورفع الفريق اللبناني الفارق في النتيجة إلى 31 نقطة 67 مقابل 36 في الفترة الثانية، مستغلا ضعف دفاع فريق الشرطة ومناولات الكرات المقطوعة، فضلا عن عدم التركيز تحت السلة".وأضاف، أن "أداء الشرطة تحسن في الفترة الثالثة ليقلص الفارق إلى أقل من 20 نقطة، لكن لم ينجح القيثارة من تدارك الفارق الكبير ليخسر المواجهة بفارق 32 نقطة 115 مقابل 83" .وتابع، أن "الرياضي اللبناني تصدر فرق مجموعته الثانية بعد مباراة اليوم، فيما ينتظر الشرطة لقاءً مهما يجمعه مع الوحدة السوري في قاعة الشعب".