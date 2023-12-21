2023-12-21 21:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، فعاليات معرض أربيل الدولي المخصص لرأس السنة الميلادية.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، هذا المعرض، وما يتضمنه من فعاليات خاصة برأس السنة، ووثقت وجود فرق فنية مشاركة.

ويفتتح المعرض الدولي، أبوابه أمام مرتاديه بشكل يومي بدءاً من الساعة السادسة مساء، ولغاية الحادية عشر ليلاً، وسيستمر حتى نهاية شهر كانون الأول الجاري.

وقال عبد الحميد أنور، (أحد المشاركين في المعرض)، لوكالة شفق نيوز، إن "أجواء المعرض جميلة جداً لا سيما مع توفير حيز واسع للعائلات، حيث يضم عدداً كبيراً من المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة، وهذا الأمر يجعل الأسر ترتاد هذا المكان بشكل أكثر من المعارض الأخرى".

من جانبه، أوضح محمد حسن (مشارك آخر في المعرض) للوكالة أن "المعرض يوفر فرصة ممتازة للترويج عن المنتجات وخاصة المطاعم والمقاهي كونها هي الأكثر مشاركة، إضافة إلى وجود العديد من الألعاب والفعاليات التي تعطي أجواء خاصة لهذا المعرض بمناسبة رأس السنة".