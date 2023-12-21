التربية تحدد موعد دخول 1000 مدرسة جديدة للخدمة

2023-12-21 21:46:00 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأحصت وزارة التربية، اليوم الخميس، عدد الأبنية المدرسية المنجزة حتى الآن، وفيما أشارت إلى تخصيص 3 آلاف أرض لبناء مدارس جديدة، كشفت عن موعد دخول ألف مدرسة جديدة للخدمة.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المدارس التي دخلت الخدمة بلغت أكثر من 400 مدرسة وبانتظار دخول 300 أخرى قريبا"، مبينا، أن "الوزارة خصصت 3000 قطعة أرض لبناء مدارس جديدة خلال الفترة المقبلة".وأضاف، أن "هذا العام سمي (عام الأبنية المدرسية)، حيث أعيد العمل بمشروع المدارس رقم 1، ولدينا تعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يتعلق بالمدارس النموذجية الصينية"، مشيرا، إلى أن "الوزارة فتحت قناة اتصال بتوجيه من رئيس الوزراء مع صندوق العراق للتنمية، حيث سيتم إنشاء 1000 مدرسة إضافة إلى اتفاق مع هيئة الاستثمار الوطنية لإنشاء عدد من المدارس الجديدة".وذكر، أن "هذا العام هو عودة العافية للأبنية المدرسية"، موضحا، أن "عام 2024 سيشكل التحدي الأبرز للأبنية المدرسية".وبين، أنه "من المقرر أن تدخل نهاية العام المقبل 1000 مدرسة للخدمة"، موضحا، أن "هناك متابعة وسحبا للعمل بحق الشركات التي تخفق في عملها".