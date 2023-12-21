أبرزها القضية الفلسطينية.. وزير العمل يعلن مخرجات اجتماع الدورة 43 لوزراء الشؤون الاجتماعية

2023-12-21 21:48:01 - المصدر: واع

القاهرة - واع - رشا محمدشارك وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، في اجتماع الدورة 43 لوزراء الشؤون الاجتماعية بالقاهرة، فيما أعلن عن مخرجات الاجتماع.وقالت وزارة العمل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي شارك في اجتماع الدورة 43 لوزراء الشؤون الاجتماعية والتي انطلقت على مدار يومين بالعاصمة المصرية القاهرة".وأضافت، أن "القضية الفلسطينية كانت أولى المحاور التي تطرق إليها الاجتماع"، مشيرة، إلى أن "الأسدي نقل موقف العراق حكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية وما توفره من دعم مستمر للشعب الفلسطيني سواء بالمواد الغذائية والإغاثية والطبية".وأكد الأسدي- بحسب البيان- أن "هناك سلسلة من الملفات ناقشها الاجتماع، منها النظر إلى ما يحدث في غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار وإرسال الاحتياجات كافة وتوفير الدعم المستمر"، موضحا، أن "الاجتماع ناقش قضايا عديدة منها معالجة قضايا الفقر المتعددة الأبعاد والتصويت على عدد من المشاريع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم".والتقى الأسدي على هامش الاجتماع بنظيره الفلسطيني أحمد مجدلاني، حيث أكد "موقف الحكومة العراقية في دعم القضية الفلسطينية".كما التقى أيضا بوزيري ليبيا وتونس؛ لبحث قضايا العمل العربي المشترك.