من داخل مراكز اليدوي.. رئيسا الادارة الانتخابية ومجلس المفوضين يعلنان تطابق النتائج 100%

2023-12-21 22:02:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

ئيسي مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية واعضاء المجلس يحضرون عملية العد والفرز





بحضور ومتابعة مباشرة من قبل رئيسي مجلس المفوضين والادارة الانتخابية على عملية العد والفرز في مراكز التدقيق لمكتب الكرخ والرصافة وبحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين ومعاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية ومدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات ومعاونه الفني يوم الخميس الموافق ٢١ كانون الاول ٢٠٢٣ .





حيث تطرق رئيس المجلس القاضي عمر احمد عن عملية العد والفرز للمحطات التي لم ترسل بعد عملية التصويت الخاص وعدد قليل من أجهزة التصويت العام حيث تم عد وفرز المحطات في جانبي الكرخ والرصافة .





من جانب آخر تطرق رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي عن العملية ايضا وعند العد والفرز تظهر النتيجة مطابقة بين الالكتروني واليدوي ١٠٠٪‏ للمحطات التي لم ترسل .

تأتي عملية العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق للأجهزة التي لم ترسل نتائج التصويت في يوم الاقتراع الخاص وعدد قليل جدا في التصويت العام للانتخابات التي جرت في ١٨ كانون الاول ٢٠٢٣ .