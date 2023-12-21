2023-12-21 22:40:04 - المصدر: واع

بغداد - واعنفذت طائرات القوة الجوية، اليوم الخميس، تمريناً مشتركاً مع طائرات سلاح الجو الإيطالي.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طائرات القوة الجوية المقاتلة نوع (F16)، نفذت صباح يوم الخميس ٢١ كانون الأول ٢٠٢٣، تمريناً مشتركاً (تقاطع جوي) مع طائرات سلاح الجو الإيطالي (Euro Fighter) في مناطق تدريب جنوب العراق".وأضافت أن "هذا التمرين يأتي ضمن سياق عدة تمارين مشتركة تنفذها القوة الجوية مع الدول الصديقة؛ لزيادة الإمكانات والقدرات للدفاع عن سماء الوطن وأرضه الغالية".