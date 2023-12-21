نقل عناصر "فاسدة ومسيئة" في شرطة الرصافة

2023-12-21 22:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن قائد شرطة بغداد/ الرصافة اللواء شعلان الحسناوي، اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023) عن نقل عناصر في مديرية وصفهم بـ"الفاسدين والمسيئين".

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، ان الحسناوي "وضمن جهوده الرامية إلى محاربة الفساد والرشوة، حث مديرية شؤون امن الأفراد في القيادة إلى تكثيف الجهود لمحاسبة المفسدين والعناصر المسيئة".

ولفت البيان الى "نقل ومعاقبة مجموعة من هذه العناصر إلى خارج القيادة".