الإطاحة بضباط "فاسدين ومرتشين" في شرطة رصافة بغداد

2023-12-21 22:52:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بصدور أوامر نقل ومعاقبة ضباط "فاسدين ومرتشين" ضمن قيادة شرطة الرصافة بالعاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قائد شرطة الرصافة ببغداد اللواء شعلان الحسناوي، أجرى حملة لمكافحة الفاسدين والمرتشين من الضباط في القيادة، مبينا أنه قام بنقل ومعاقبة عدد من ضباط ومنتسبي القيادة إلى خارجها بعد أن ثبت تورطهم بالفساد.

وأشار المصدر أنه تم الاطاحة بخمس ضباط ومنتسبين برتب مختلفة لغاية الآن، مؤكدا أن الحملة مستمرة وأن العدد قد يتضاعف.