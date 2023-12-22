الداخلية تحدد موعد آتمتة مراكز الشرطة والمباشرة بشراء الأسلحة

2023-12-22 00:08:11 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، موعد آتمتة مراكز الشرطة، فيما اشارت الى أن المباشرة بعمليات شراء الاسلحة ستتم خلال العام المقبل.وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "سيتم المباشرة بأتمتة مراكز الشرطة خلال الشهر المقبل بعد اكمال جميع المستلزمات الخاصة بها، أذ أن اتمتة مراكز الشرطة سينهي تأخر اوامر القاء القبض"، مبيناً أن "نسبة تنفيذ اوامر القبض تتجاوز ال90 بالمئة".وأضاف أن "مستوى الجريمة المنظمة في العراق انخفض بشكل واضح، وبعض الجرائم تم كشفها خلال ساعات فقط"، لافتاً إلى أنه "تم القاء القبض على 14 ألف متهم بجريمة المخدرات".وبين أن "عمليات تهريب العملة انعدمت بشكل شبه كامل، ولكن لا زلنا نواجه تحدياً قائماً يتمثل بالدكة العشائرية"، مؤكداً أن "القضاء يتعامل بشكل صارم مع الدكة العشائري".ولفت إلى أنه "تم تجهيز اكثر من 600 مركز لشراء الاسلحة، وسنباشر بعمليات شراء الاسلحة خلال العام المقبل"، مشيراً إلى أن "الداخلية ستتسلم الملف الأمني في بغداد نهاية 2024".