الصحة تكشف تفاصيل جديدة بشان عملية زراعة القلب الاصطناعي في العراق

2023-12-22 00:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن عملية زراعة القلب الاصطناعي في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية زراعة القلب الاصطناعي التي تمت في الناصرية، كانت بجهود مشتركة من قبل فريق طبي عراقي متخصص وفريق طبي الماني تخصصي"، مبيناً أن "العملية ليست بسيطة والمريض الان يخضع للمتابعة من قبل اطباء عراقيين ومجموعة من الخبراء الالمانيين".وأضاف أن "هذه العملية جاءت نتيجة لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى المانيا، إذ نسعى اليوم بعد تقييم العملية، إلى تكرارها في بغداد وباقي المحافظات".