الصدمات تتوالى على أنشيلوتي

2023-12-22 08:14:06 - المصدر: واع

متابعة - واعتتواصل الأنباء السيئة على الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا.وتلقى أنشيلوتي ضربة موجعة، بإصابة الجناح البرازيلي الشاب رودريجو جويس في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي انتهت لصالح الملكي 1-0.ولم يستطع رودريجو استكمال اللعب، حيث طلب الخروج من أرض الملعب، وظهر غير قادر على التحميل على قدمه، بعد أن اشتكى من آلام عضلية.ويُعاني ريال مدريد من لعنة الإصابات هذا الموسم بشكل كبير، فالفريق يضم 3 لاعبين تعرضوا للإصابة بالرباط الصليبي، وهم كورتوا وميليتاو وديفيد ألابا.كما يُعاني فينيسيوس وكامافينجا وكارفاخال وأردا جولر، من إصابات مختلفة.واستعاد الميرنجي، صدارة الليجا برصيد 45 نقطة، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 16 نقطة في المركز 16.المصدر : كورة