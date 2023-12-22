2023-12-22 08:44:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن أي شخص يمارس أعمال السحر والشعوذة سيُحال إلى القانون ويعاقب أثر ذلك الفعل المحرم بالشرائع السماوية.

وقالت الوزارة في بيان: "بموجب التوجيه الصادر بتاريخ 21/11/2023 ونُشر لاحقاً بتاريخ 14/12/2023 في صحيفة وقائع كوردستان، فإن ظاهرة السحر والشعوذة وما يُشابهها والتي تتعارض مع المبادئ الدينية، سيتم حظرها بأي شكل من الأشكال".

ووفقا للبيان، فإنه "سيتم إغلاق جميع الأماكن التي تُمارس فيها أعمال السحر والشعوذة، و سيتلقى المخالفون عقوبات قانونية صارمة"، لافتا إلى أنه "سيتم تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من اليوم".

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الإقليم قد اصدرت، مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، تعليمات مشددة لمناهضة ممارسة أعمال السحر والشعوذة وكل ما ينافي الأسس الدينية وانتحال القاب مزيفة واستغلال الكتب الدينية لتحقيق المكاسب المادية.

وتضمنت تعليمات أصدرتها الوزارة بالرقم (1) لسنة 2023 ومذيلة بتوقيع الوزير بشتيوان صادق عبدالله، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، خمس مواد أكدت أن القيام بأعمال مثل استخدام التحايل وحمل الألقاب المزيفة وغير الصحيحة مثل مصطلحات (الشيخ، الملا، القس، الداعية، الطبيب الديني أو ما يماثلها) باستخدام الكتب الدينية المقدسة بهدف كسب المال واستغلالها وهي أعمال ممنوعة وتفضي الى القيام بأعمال السحر والشعوذة.

وشددت التعليمات على موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمل على منع تلك الأعمال المذكورة انفا وخصوصا القيام بها داخل المؤسسات التابعة للوزارة، محذرة من اتخاذ اجراءات ادارية وعقابية تجاه اي شخص يقوم بتلك الأعمال داخل المؤسسات.

واوجبت التعليمات جميع المؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف على الالتزام بهذه التعليمات وتحريك الدعاوى واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال حصول تلك الأعمال وبخلافه ستتحمل المسؤولية.

ونوهت التعليمات إلى أنه سيتم العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية وقائع كوردستان.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في العام 2017 عن قرار يقضي بإغلاق مكاتب السحر والشعوذة المنتشرة في بغداد ومحافظات جنوب العراق، ومعاقبة المخالفين.

وإقليم كوردستان يحظر ممارسة أعمال السحر والشعوذة وقد ضبطت السلطات الأمنية مؤخرا عددا من الأشخاص يقومون بتلك الأفعال ويتقاضون أموالاً مقابل ذلك.