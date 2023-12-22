ليفربول مهدد بفقدان محمد صلاح في مواجهات من العيار الثقيل

2023-12-22 09:31:28 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يحاول الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، تفادي المأزق الحقيقي الذي من المتوقع أن يسببه غياب مهاجمه محمد صلاح عن عدة مباريات مهمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى احتمالية غياب صلاح عن 7 مباريات سيخوضها الريدز بمختلف البطولات، لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

ومن بين المباريات التي سيغيب عنها الجناح الدولي، مواجهة ارسنال يوم 7 كانون الثاني المقبل في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستقام البطولة الإفريقية في كوت ديفوار بين 13 كانون الثاني و11 شباط 2024، وهي الفترة التي سيتخللها مواجهات من العيار الثقيل لكتيبة كلوب.

ويلعب ليفربول مواجهتين ضد فولهام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يومي 8 و22 كانون الثاني المقبل، فيما يواجه تشيلسي نهاية الشهر.

وحال استمرار المنتخب المصري في البطولة حتى نهايتها، فإن صلاح سيغيب أيضًا عن صدام ناري أمام آرسنال في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، والذي سيجمعهما يوم 3 شباط 2024.

المصدر: موقع كورة