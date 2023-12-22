اليوم .. مباراتان في دوري النجوم الكروي

2023-12-22 10:30:04 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ (11) من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين حيث يستقبل الشرطة نظيره نفط الوسط، فيما يلعب الميناء أمام جاره نفط البصرة.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" فريق القيثارة الذي يحتل مركز الوصيف يسعى إلى إضافة نقاط جديدة إلى رصيده من أجل المضي قدماً من أجل الحفاظ على اللقب، لكنَّه يعاني من غيابات عـديدة في صفوفه، لاسيما السنغالي ادريسا نيانغ، والبرازيلي لوكاس سانتوس، وأحمد فرحان، إلا أنه في المقابل يعول على عناصره المميزة كالسوري محمود المواس، ومواطنه فهد اليوسف، وعلي حصني، ومهند علي، وحسين علي لبلوغ الهدف المنشود".وأضاف أن"فريق نفط الوسط يبحث هو الآخر عن الانتصار الأول بعد سلسلة من النتائج السلبية، وكان آخرها التعادل أمام الميناء في ملعبه وبين جماهيره، ولذلك فإنه يأمل بمواجهة الشرطة وأن يقدم أداءً جيداً يسهم في تحقيق نتيجة إيجابية تكون له بمثابة الحافز المعنوي للابتعاد عن شبح الهبوط للدرجة الأدنى، لا سيما أنه يتذيل الترتيب برصيد (5) نقاط".وأوضح أن " الحظوظ في المباراة الثانية ستكون متساوية بين الجارين في ظل تقارب المستويات والنتائج، وينظر السفانة لمواجهة اليوم بطموح تحقيق النقاط الكاملة من أجل الوصول إلى الفوز الرابع تحت إشراف مدربه حسن أحمد، الذي أسهم كثيراً في عودة الروح لكرة الميناء، إذ قاد الفريق لحصد (10) نقاط من (6) مباريات عقب توليه المهمة،بدوره يسعى نفط البصرة إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ (4) جولات بغية التقدم في جدول الترتيب العام".