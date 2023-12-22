اتحاد كرة القدم يختار أفضل لاعب في الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق

2023-12-22 11:14:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، أفضل في الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق، وكذلك تسلسل الهدافين.

واختارت لجنة المسابقات في الاتحاد لاعب نادي الشرطة، إدريسا نيانغ، كأفضل لاعب في الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق، في حين تم اختيار مدرب نادي القاسم حسن هادي، كأفضل مدرب في الجولة.

وذكرت اللجنة أن المحترف السوري علاء الدين الدالي، لاعب فريق نفط ميسان، ولاعب فريق القوة الجوية، أيمن حسين، تصدرا قائمة هدافيّ دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة العاشرة، بثمانية أهداف لكل واحد منهما، يلاحقهما إبراهيم غازي من نادي الحدود برصيد سبعة أهداف، ثم محمود خليل من فريق الكهرباء برصيد ستة أهداف، ثم لاعب نادي نوروز، إبراهيم توميو، مناصفة مع لاعب الشرطة إدريسا نيانغ خامساً وسادساً برصيد خمسة أهداف.