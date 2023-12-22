الاتصالات تعلن الشروع بتنفيذ إجراءات النقل السلس لخدمة الإنترنت في منطقة أبو غريب

2023-12-22 11:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، الشروع بتنفيذ إجراءات النقل السلس لخدمة الإنترنت في أبو غريب.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات، عمر عبد الرزاق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم الشروع بتنفيذ إجراءات النقل السلس لخدمة الإنترنت فجر هذا اليوم، في أبو غريب، والتي تتضمن تحويل المشتركين تدريجياً من المشاريع القديمة إلى مشاريع جديدة أفضل منها بغية تقديم خدمات إنترنت أسرع وأفضل للمواطنين".وأضاف عبد الرزاق، أنه "سيجري استكمال إجراءات النقل السلس للخدمة تباعاً في باقي المناطق".