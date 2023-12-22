دفع 70 ألف دولار رشوة .. تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول حكومي بالأنبار

2023-12-22 11:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الجمعة، تنفيذها أمر قبض وتحر بحق مدير مديريَّة زراعة الأنبار الحالي، بتهمة ارتكابه جريمة الرشوة.

أفادت الدائرة ببيان اليوم، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمت على وفق مذكرة قضائيَّة، بتنفيذ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في بغداد بالتعاون مع مكتب تحقيق الأنبار مذكرة القبض الصادرة بحق مدير مديريَّة زراعة المحافظة؛ على خلفية تهمة تتعلق بدفعه رشى.

وأوضحت أن تفاصيل القضيَّة تشير إلى تورط المتهم بدفع مبالغ ماليَّة تصل إلى (70) ألف دولار إلى جهات متنفذة مقابل غلق الشكوى الخاصة بشقيقته التي أدرج اسمها ضمن الخطة الزراعيَّة دون وجه حق، لافتة إلى أن شقيقته كانت تتسلم بموجب ذلك مبيدات وبذور حنطة وأسمدة، على الرغم من عدم امتلاكها أرضاً زراعيَّة.

وأردفت الدائرة أن العمليَّة تمت وفق مذكرة صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، منوهة بتنظيم محضر في العمليَّة؛ لعرضه بصحبة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيره.