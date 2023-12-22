2023-12-22 11:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد أمين سر نادي دهوك جاسم محمد حاجي، يوم الجمعة، اعتماد إدارة النادي على حيدر صباح كمدرب أول لقيادة فريقها الكروي في الجولات المقبلة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال حاجي لوكالة شفق نيوز إن "الإدارة ارتأت الإبقاء على حيدر صباح الذي كان يعمل مساعداً للمدرب المستقيل سليمان رمضان كمدرب أول كونها مؤمنة بكفاءته وقدراته الفنية".

وأضاف "الإدارة لم تناقش اسم مدربين لاختيار أحدهم لقيادة كرة دهوك بعد استقالة سليمان رمضان لأنها مقتنعة بالمدرب حيدر صباح وقيادته للفريق للمرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "حيدر صباح سيقود فريق دهوك أمام فريق الحدود يوم غد السبت في مباراة الجولة الـ11 لدوري نجوم العراق، ونأمل أن يحقق الفريق معه نتيجة طيبة وتعويض الخسارات الأخيرة والتي كانت آخرها أمام فريق القوة الجوية".

ويحتل نادي دهوك المركز التاسع برصيد 12 نقطة بعد انتهاء الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق، بعد خسارته الأخيرة أمام القوة الجوية بهدف دون رد.