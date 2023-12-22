ثلاث مباريات في ممتاز الكرة الطائرة

2023-12-22 13:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من دوري الكرة الطائرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة (3) لقاءات في قاعة سولاف بمحافظة كركوك.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" اللقاء الأول سيجمع فريق أبو ريشة والصناعة في الساعة الواحدة، تعقبها مواجهة النعمانية والمقدادية التي تنطلق أحداثها في الثالثة عصراً".وأضاف أن "فريق الدغارة سيلتقي نظيره حديثة في ختام لقاءات اليوم ".