رونالدو خارج قائمة أفضل 100 لاعب في العالم

2023-12-22 13:14:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقصّت مجلة "FourFourTwo" المختصة بأخبار كرة القدم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة أفضل 100 لاعب في العالم.

وقامت المجلة مع اقتراب انتهاء العام الحالي 2023، بتجميع قائمة بأكثر اللاعبين تأثيراً في العام، إلا أنها لم تتضمن اللاعب كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بحسب موقع "إرم نيوز".

وتم إدراج برونو فرنانديز، وغابرييل مارتينيلي، وجيمس ماديسون، وفيرجيل فان ديك، وسون هيونغ مين، في قائمة أفضل 100 لاعب، لكن رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، غاب عن القائمة.

وعلى الرغم من تسجيله 34 هدفاً وتقديم 12 تمريرة حاسمة في 41 مباراة مع النصر منذ انضمامه إلى النادي في صفقة انتقال حر في كانون الثاني/ يناير الماضي، لم يتم إدراج رونالدو في قائمة أفضل لاعب في 2023.

وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، والمنافس التقليدي لرونالدو، في المركز السادس بعد نجاحه مع الأرجنتين في الفوز بكأس العالم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي الصيف الماضي، بعد مغادرة باريس سان جيرمان، ومنذ ذلك الحين سجل 11 هدفاً وقدم خمس تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

وتم أيضاً اختيار العديد من نجوم مانشستر سيتي ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم، حيث تواجد جون ستونز، وكيفن دي بروين، وبرناردو سيلفا، ورودري.

وتواجد بوكايو ساكا نجم آرسنال في المركز الـ11، كما تواجد زميله ديكلان رايس في المركز الـ20.

وتم اختيار فينيسيوس جونيور، وأنطوان غريزمان، ومحمد صلاح من بين أفضل عشرة لاعبين في العالم.

وتواجد هاري كين نجم إنكلترا وبايرن ميونخ في المركز الثالث، خلف زميله جود بيلينغهام نجم ريال مدريد.

وانتقل بيلينغهام، البالغ من العمر 20 عاماً، إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون جنيه إسترليني من بروسيا دورتموند الصيف الماضي.

ويتصدر بيلينغهام حالياً سباق الحذاء الذهبي في الدوري الإسباني بتسجيله 13 هدفاً في 15 مباراة.

ويتواجد إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي في المركز الأول متقدماً على بيلينغهام، ثم هاري كين في المركز الثالث، واحتل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المركز الرابع.