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اعتقال متهم بالنصب والاحتيال بحوزته مبالغ مزورة في منطقة الدورة ببغداد

اعتقال متهم بالنصب والاحتيال بحوزته مبالغ مزورة في منطقة الدورة ببغداد
اعتقال متهم بالنصب والاحتيال بحوزته مبالغ مزورة في منطقة الدورة ببغداد
2023-12-22 13:23:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

جاء ذلك بعد الاستخبار بوجود شخص يقوم بالنصب والاحتيال وبيع العملة المزورة ضمن منطقة الدورة، على الفور وجه السيد قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن " بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبمتابعة معاون القائد، و قوة من قاطع نجدة الدورة، وقسم شرطة الدورة، للقبض على المتهم بالجرم المشهود ، 

وبالفعل تمكن فريق العمل من القبض على المتهم بعد نصب كمين محكم له واستدراجه بدلالة طالب النجدة، و بالجرم المشهود و ضُبط بحوزته مبلغ مالي مزور وقدرة 24000 الف دولار أمريكي، 

تم تسليم المتهم مع المضبوطات لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون

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