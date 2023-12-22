اعتقال متهم بالنصب والاحتيال بحوزته مبالغ مزورة في منطقة الدورة ببغداد

2023-12-22 13:23:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

جاء ذلك بعد الاستخبار بوجود شخص يقوم بالنصب والاحتيال وبيع العملة المزورة ضمن منطقة الدورة، على الفور وجه السيد قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن " بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبمتابعة معاون القائد، و قوة من قاطع نجدة الدورة، وقسم شرطة الدورة، للقبض على المتهم بالجرم المشهود ،

وبالفعل تمكن فريق العمل من القبض على المتهم بعد نصب كمين محكم له واستدراجه بدلالة طالب النجدة، و بالجرم المشهود و ضُبط بحوزته مبلغ مالي مزور وقدرة 24000 الف دولار أمريكي،

تم تسليم المتهم مع المضبوطات لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون