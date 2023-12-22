صور.. هيئة توزيع بغداد تستنفر لصرف المنتجات النفطية للمواطنين مع حلول البرد

2023-12-22 14:08:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استفرت كوادر الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، اليوم الجمعة (22 كانون الاول 2023)، تزامنا مع حلول موجات البرد؛ لتوزيع المنتجات النفطية على المواطنين في العاصمة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إنه "بتوجيه مدير هيئة توزيع بغداد في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية محمد شبر تستمر عملية توزيع المنتجات النفطية مع حلول البرد".

وحصلت "بغداد اليوم"، على صور تُظهر عمليات توزيع المنتجات النفطية في محطات الوقود، بإنسيابية عالية.



