فريق الحشد لكرة القدم يعزز صفوفه بمحترفين اثنين

2023-12-22 14:54:06 - المصدر: واع

بغداد – واعتعاقد فريق الحشد الشعبي لكرة القدم مع لاعبين موريتانيين من اجل تعزيز صفوفه في منافسات دوري الدرجة الاولى للموسم الحالي.وذكر المكتب الإعلامي لنادي الحشد الشعبي في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان"اللاعبين هم كل من ادم احمد الذي يلعب بمركز المدافع (الليبرو) واللاعب ابو بكر دكوري الذي يلعب في مركز المهاجم (رأس الحربة).يشار الى ان اللاعبين وبسبب سوق الانتقالات الذي سيفتح ابوابه في الخامس من كانون الثاني المقبل سيكونان خارج حسابات المباراة الاولى امام البدير في الـ(30) من كانون الاول الجاري.