لمجابهة موجات البرد.. هيئة توزيع بغداد تستنفر طواقمها لصرف المنتجات النفطية على المواطنين

2023-12-22 14:54:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استفرت كوادر الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، اليوم الجمعة (22 كانون الاول 2023)، تزامنا مع حلول موجات البرد؛ لتوزيع المنتجات النفطية على المواطنين في العاصمة.

ورافقت عدسة "بغداد اليوم" عمليات توزيع المنتجات النفطية على المواطنين والتي جاءت بتوجيه من مدير هيئة توزيع بغداد في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية محمد شبر الذي أكد استمرار توزيع المنتجات النفطية دون توقف لمساعدة المواطنين في مواجهة موجات البرد التي تضرب البلاد.

وجرت عمليات توزيع المنتجات النفطية في محطات الوقود، بإنسيابية عالية، فيما اكد شبر ان محطات الوقود مفتوحة ابوابها امام المواطنين على مدى ايام الاسبوع بما فيها ايام العطل.



