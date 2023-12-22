2023-12-22 15:02:00 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات أيام الشهادة والسيادة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر.وقال الفياض في كلمة امام مسيرة الثبات الطلابية حسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "نعلن انطلاق فعاليات الشهادة والسيادة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد الشهيد ابو مهدي المهندس والقائد الشهيد قاسم سليماني".واضاف الفياض ان "الشهيد المهندس رمز لم تصنعه دهاليز الاعلام وفبركاته"' مؤكدا انه "سيبقى دمه منتصرا وسيف الجلاد منكسرا".واضاف: "نعاهدكم على ان يكون حشدكم معكم ولن نتأخر عن اي اي مكان يجب ان نكون فيه لخدمة شعبنا".